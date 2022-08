Calcio. Il Savona ha già un nuovo allenatore, la panchina va a Ermanno Frumento

E' durata poco la sede vacante sulla panchina del Savona.

La società ha già ufficializzato il nome del nuovo tecnico: sarà infatti Ermanno Frumento, reduce dall'esperienza con la Veloce.

Il comunicato:

"Atteso che mister Davide Girgenti non è mai rientrato nei progetti sportivi della nuova compagine societaria biancoblu, il Savona calcio FBC 1907 lo ringrazia per la collaborazione prestata alla vecchia dirigenza, pur riconoscendo allo stesso notevole professionalità. La nuova dirigenza societaria del Savona calcio annuncia ufficialmente alla guida tecnica della prima squadra mister Ermanno Frumento e il suo staff tecnico ai quali augura un buon proficuo lavoro per la stagione calcistica 2022/23".