Calcio, Savona. Davide Girgenti non allenerà i biancoblu nella stagione 2022-23: "Il tesseramento non era stato ancora formalizzato"

Con una nota particolarmente stringata, Davide Girgenti ha comunicato l'interruzione del proprio rapporto sportivo con il Savona.

Una notizia che era nell'aria, ufficializzata dal diretto interessato pochi istanti fa:

"Alla luce del fatto che il tesseramento non fosse ancora stato formalizzato, in attesa della definizione di alcuni dettagli, si è preso atto della mancata sussistenza delle condizioni per proseguire il percorso con il Savona. Il mio rapporto con la società biancoblu si interrompe oggi".

Non sarà quindi l'ex tecnico dello Speranza a guidare il vecchio delfino, ora la palla passa alla società, chiamata a scegliere il nome del nuovo allenatore.