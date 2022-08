Atletica Val Lerrone: il debutto all'Herculis di Monte Carlo arriva con Elena Cusato

L'Herculis ha visto il debutto assoluto in gara del piccolo, ma determinato Edoardo Scola (in gara con le classi 2013/2014 e 2015) che chiude con un tempo di 4'12"47.

"Gareggiare su questa pista è sempre una grande emozione per l'accoglienza che la manifestazione riserva ai partecipanti e perché permette il confronto con atleti stranieri e proventi da tutto il nord Italia, in uno spirito di assoluta sportività - ha dichiarato il presidente Andrea Verna - È una bella festa a cui speriamo di poter portare sempre più ragazzi che, oltre a gareggiare, hanno l'opportunità anche di vedere in gara i propri idoli. È un bel test in vista della preparazione. Fra pochi giorni faremo un ritiro tecnico con i ragazzi più grandi: il punto di partenza per i prossimi impegni per questo nuovo gruppo di appassionati di atletica leggera che sta divenendo sempre più grande".