Arriva l'allerta meteo di Ferragosto. Attenzione alle attività sportive all'aperto, sono previsti temporali

In mattinata una banda nuvolosa ha provocato precipitazioni deboli (cumulata massima 3.6 millimetri a Rocchetta Nervina, nell’imperiese), mentre si è andato instaurando un flusso meridionale che sta portando nubi diffuse sulla regione e che anticipa il transito di un disturbo in quota. Dalla serata di oggi, domenica 14 agosto, l’instabilità andrà accentuandosi con rovesci e temporali fino a moderati, inizialmente sul centro Ponente; i fenomeni andranno estendendosi e intensificandosi, con possibili temporali forti o organizzati, nel corso della giornata di Ferragosto, anche al resto della regione. Già dalla serata di oggi, assisteremo al rinforzo dei venti meridionali in particolare sul settore centrale, anche qui in successiva estensione al resto della Liguria. Residua instabilità è attesa fino alla mattinata di martedì 16 agosto.