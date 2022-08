Outdoor: ecco le escursioni ferragostane a Varigotti, Pietra, Borghetto e Orco Feglino

Il Finalese offre infinite possibilità di sentieri, adatti anche alle estati più torride: percorsi nei boschi, o panoramici ma molto corti, o ancora fattibili alla sera quando le temperature si abbassano.

A Borghetto Santo Spirito le escursioni sui “Sentieri affacciati sul mare” non si sono mai fermate, nemmeno a luglio: i sentieri su versanti esposti a nord-est, riparati dal sole al pomeriggio, consentono la salita fino in vetta al Monte Piccaro, mentre la parte più vicina alla costa è riparata dal bosco di pini e lecci. Nella settimana di Ferragosto doppio appuntamento: mercoledì 17 al pomeriggio si va alla Madonnina del Monte Piccaro, e venerdì 19 al mattino si esplora il bosco e la macchia mediterranea attorno al Castello Borelli, tra i resti delle sistemazioni originali che furono realizzate a fine ‘800 dall’ingegner Bartolomeo Borelli. Le due escursioni sono gratuite, volute e promosse dal Comune di Borghetto Santo Spirito. All’altro estremo del Finalese, a Varigotti, mercoledì 17 al pomeriggio ci sarà una breve escursione dedicata alle famiglie con bambini, durante la quale si sosterà all’ombra per un laboratorio manuale all’aperto.

Questa escursione è organizzata dal Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” del Comune di Finale Ligure, che sostiene l’iniziativa (gratuita) insieme ai numerosi sponsor del territorio. Giovedì 18 al mattino invece si va in vetta da Pietra Ligure. Non occorre una grande vetta per vedere un grande panorama, e dal Bric 5 alberi, alto appena 207m sul livello del mare, il panorama è a 360 gradi sul mare e sui monti. L’altura si chiama così per la presenza di grossi pini che offrono la loro ombra a chi arriva in cima per guardare il panorama tra le fronde degli alberi di sughera.

Questa escursione è inserita nel programma “Pietra family experience” insieme a molte altre interessanti iniziative. Infine venerdì 19 l’ultima escursione della settimana a Orco Feglino, nell’entroterra di Finale, è dedicata al cielo stellato. Si sale a sera dal nuovo “Bar dall’Orco” al mitico Ciappo delle Conche, grande lastra di pietra con incisioni rupestri, in mezzo al bosco, per conoscere e ammirare il cielo stellato che ancora fa cadere le “lacrime di San Lorenzo” cioè le stelle cadenti. Per tutte le escursioni è necessario iscriversi entro il giorno precedente alle 15, andando sul sito https://linktr.ee/visitfinalese e compilando il modulo di iscrizione all’escursione che interessa; sulla stessa pagina c’è anche il calendario con le escursioni che si svolgeranno nelle settimane successive.

Per ulteriori informazioni: tel.333.8771184 Francesca