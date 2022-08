Calcio. E' 2-2 tra Vado e Rapallo Ruentes. I gol rossoblu portano la firma di Di Renzo e Casassa

Due reti per parte hanno animato il corso dell'amichevole di sabato mattina disputata al Chittolina tra i rossoblu del Vado e il Rapallo Ruentes.

A trovare per primi la via del gol sono stati gli ospiti con Marzeglia, bravo a superare Cirillo dal limite dell'area. Il pareggio per la squadra di Didu è arrivato dagli undici metri con Di Renzo, bravo a non fallire il penalty conquistato da Capra.

Nella ripresa il Vado mette la freccia con Tommaso Casassa, antipasto del definitivo 2-2 realizzato dal giovane ruentino D'Alessandro.



VADO: Cirillo, Liso, Casazza, Farinelli, De Bode, Bane, Capra, Castiglione, Di Renzo, Cenci, Manno.



A disposizione e subentrati: Fresia, Bono, Ghigliotti, Codutti, Cestelli, Spanu. Capano, Casassa, Lagorio, Lo Bosco, Trevisiol, Adusa, Carastro.



RAPALLO RUENTES: Ravetto, Testore, Chiappe, Bargiggia, Scognamiglio, Chella, Vianson. Casanova, Marzeglia, Canovi, De Cilis.



A disposizione e subentrati:: Luppi, Siddi, Sechi, Farina, Costa, Matarozzi, Brini, D'Alessandro, Imperatrice, Ferrari Pedro.