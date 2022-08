E' stata una media gol quasi da una realizzazione ogni dieci minuti quella tenuta ieri pomeriggio da Manuele Macagno contro la Sportornese.

Il Legino ha infatti ospitato la squadra di mister Dorigo, per un test di 50 minuti globali, suddiviso in due tempi da 25 minuti ciascuno, aggiudicandosi l'incontro per quattro reti a zero.

Tutti e quattro i gol sono stati infatti realizzati dall'ex giocatore del Savona, già in grande forma in attesa dell'esordio di coppa contro il Ceriale.