Calcio, Savona. Cinque giocatori sarebbero pronti a rimanere. La società: "Marchio acquisito e tutelato, promessa mantenuta"

L'intenzione espressa da mister Frumento e dalla nuova società biancoblu è di vedere quanto prima gli Striscioni in campo per l'inizio della preparazione estiva.

Dopo la dichiarata volontà di buona parte dell'organico di lasciare la città della Torretta, la prima e basilare necessità è quella di allestire una rosa che, seppur inizialmente ridossa all'osso, possa iniziare la marcia di avvicinamento al campionato.

Secondo quanto filtra, però, la spina dorsale della squadra, tranne il gruppo genovese, potrebbe rimanere agli ordini di Frumento.

C'è infatti fiducia sulle possibilità di trattenere almeno cinque giocatori: l'estremo difensore Porta, i difensori Fancellu e Apicella, il centrocampista Fonjock e l'attaccante Vittori. A loro potrebbe unirsi anche Jonathan Moscino, difensore classe 2004 del Vado.

Nel frattempo la nuova dirigenza, come anticipato, ha confermato il cambio di denominazione in Savona Fbc 1907:

"Come ormai noto la Vela Srl nei giorni scorsi è diventata titolare e proprietaria dello storico brand/marchio del Savona Calcio FBC 1907 con tanto di registrazione a tutela del marchio stesso da speculazioni e imitazioni.

"Pertanto la stessa società, avendo mantenuto la promessa di fronte alla città e a tutta la tifoseria, vedrà scendere in campo non più il Pro Savona ASD ma i colori e il logo ufficiale nonché il storico nome di Savona FBC 1907. Da qui in avvenire.

I dirigenti"