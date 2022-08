Lavori già in corso per il quarto atto del "Giro dei Monti Savonesi Storico"

E’ già in moto la macchina organizzativa del 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico”, previsto ad Albenga sabato 5 e domenica 6 novembre. In questi giorni l’Asd Sport Infinity è al lavoro per definire i maggiori dettagli di un rally che, edizione dopo edizione, ha riscosso consensi sempre più crescenti.

Il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” sarà valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127.

Al rally, come da tradizione, sarà abbinata la “Regolarità Sport Infinity” che, giunta anch’essa alla quarta edizione, sarà valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup.

Lo scorso anno, nel rally, successo di Manuel Villa e Daniele Michi (Bmw M3) mentre la Regolarità Sport è stata vinta da Luca Monti e Marco Vida (Peugeot 304).