Pallapugno: il punto sui play-off e play-out della Serie A Banca d'Alba-Egea e la situazione di tutti i campionati

Il Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, approfittando del turno di riposo dell'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, riconquista il primo posto della classifica dei play off della Serie A Banca d'Alba-Egea, superando 9-6 l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. L'altra partita della seconda giornata di ritorno si giocherà mercoledì 17 agosto, alle 20.30, a Canale, tra la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playoff - Seconda di ritorno

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 9-6

Mercoledì 17 agosto ore 20.30

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Riposa: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Classifica : Nocciole Marchisio Cortemilia 24; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 23; Roero Isolamenti Canalese e Araldica Castagnole Lanze 13; Acqua San Bernardo Subalcuneo 12.

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Nei play out, dopo la vittoria per 1-9 della Virtus Langhe a Mondovì con l'Alusic Merlese, la Bormidese supera 9-3 la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno. La seconda giornata di ritorno si completerà martedì 16 agosto, alle 20.30, a Santo Stefano Belbo, con la partita tra la Fbc Sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo di Enrico Parussa e i monregalesi dell'Alusic Merlese. Turno di riposo per la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Posticipo prima di ritorno

Alusic Merlese-Virtus Langhe 1-9

Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Seconda di ritorno

Bormidese-Pallapugno Albeisa 9-3

Martedì 16 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Alusic Merlese

Riposa: Virtus Langhe

Classifica : Bormidese 14; Pallapugno Albeisa e Virtus Langhe 13; Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 12; Alusic Merlese 5.

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie B - Decima di ritorno

Acqua San Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva 9-2

Scotta Centro Incontri-Morando Neivese 9-3

Benese-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 2-9

Abrigo Albagrafica Ricca-Speb 6-9

Pieve di Teco-Peq Agri Don Dagnino 9-0 forfait medico

Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-9

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie C1 - Decima di ritorno

Bubbio-Pallapugno Albeisa 9-5

Gottasecca-Pieve di Teco 9-0

Bormidese-Canalese 4-9

Imperiese-Cortemilia 9-2

Valle Bormida-Amici del Castello 9-6

Taggese-Castiati Assicurazioni Castagnole 7-9

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie C2 Girone A - Ottava di ritorno

Merlese-Augusto Manzo A 9-5

Caraglio-Prodeo 9-8

Neivese-San Leonardo 3-9

Ceva-Don Dagnino B 5-9

Riposa: Subalcuneo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone B - Ottava di ritorno

Don Dagnino A-Monticellese 9-0

Augusto Manzo B-Ricca 3-9

Bormidese-Peveragno 9-4

Speb-Gottasecca 8-9

Murialdo-Pro Paschese 9-7

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Femminile - Andata di finale

Mercoledì 24 agosto ore 20.30

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Femminile - Ritorno di finale

Domenica 4 settembre ore 19

a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

Under 21 - Nona e ultima di ritorno

Pro Paschese A-Peveragno 9-1

Canalese-Virtus Langhe A 9-1

Benese-Virtus Langhe B 9-2

Speb-Bormidese 9-7

Riposa: Pro Paschese B

Classifica finale della prima fase : Pro Paschese B 14; Canalese 13; Pro Paschese A 12; Speb 11; Benese 9; Bormidese 7; Virtus Langhe B 4; Peveragno 2; Virtus Langhe A 0.



Under 21- Andata quarti di finale

Mercoledì 24 agosto ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Peveragno

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Benese

Lunedì 22 agosto ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Bormidese

a Canale: Canalese-Virtus Langhe B

Under 21- Ritorno quarti di finale

Venerdì 2 settembre ore 20.30

a Peveragno: Peveragno-Pro Paschese B

Giovedì 1° settembre ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Speb

a Bormida: Bormidese-Pro Paschese A

a Dogliani: Virtus Langhe B-Canalese Allievi Girone Bianco - Seconda di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Albese A 8-1

Caraglio-Peveragno 0-8

Allievi Girone Rosso - Seconda di ritorno

Taggese-Cortemilia 4-8

Riposa: Monastero Dronero

Allievi Girone Verde - Seconda di ritorno

Albese B-Subalcuneo 8-6

Murialdo-Pro Paschese 0-8

CLASSIFICHE e PROSSIME GARE

Esordienti - Spareggio ottavi di finale

Taggese-Araldica Castagnole A 7-3

Amici del Castello-Pro Paschese 4-7



Esordienti - Andata quarti di finale

Bormidese-Cortemilia 7-4

Gottasecca-Subalcuneo 7-5

Mercoledì 17 agosto ore 17.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole B-Pro Paschese

Martedì 16 agosto ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Taggese A

Esordienti - Ritorno quarti di finale

Domenica 21 agosto ore 19.30

a Cortemilia: Cortemilia-Bormidese

Venerdì 19 agosto ore 19

a Cuneo: Subalcuneo-Gottasecca

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Araldica Castagnole B

Martedì 23 agosto ore 18

a Taggia: Taggese-Alta Langa

Pulcini - Andata quarti di finale

Giovedì 18 agosto ore 18.30

a Mondovì: Merlese-Amici del Castello

Subalcuneo-San Leonardo 7-2

Martedì 16 agosto ore 20

a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Biagio

Mercoledì 17 agosto ore 19

a Ricca: Ricca-Pro Paschese

Pulcini - Ritorno quarti di finale

Mercoledì 24 agosto ore 18.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Merlese

Martedì 23 agosto ore 18

a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo

Martedì 23 agosto ore 20

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb

Lunedì 22 agosto ore 19

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca



Coppa Italia Pulcini - Semifinali (gara unica)

Ricca-San Biagio 5-7

Merlese-Subalcuneo 6-7

San Biagio e Subalcuneo in finale di Coppa Italia