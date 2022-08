Calcio, Savona. Si sonda il mercato per formare la rosa, in attesa del via della preparazione atletica

E' passata una settimana esatta da quando Massimo Cittadino, Sebastiano Cannella e i fratelli Girolamo si sono presentati a Savona per acquisire la società e raccogliere il testimone da Leonardo Mordeglia.

Sette giorni che sono volati, tra dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, continui colpi di scena, e una brace furente sotto la cenere mitigata dalle classiche e stucchevoli frasi di circostanza.

Ora però c'è da pensare al rettangolo verde e a quella squadra che tra poche settimane dovrà scendere in campo per provare a disputare comunque un campionato di alto livello.

A mister Frumento, di fatto plenipotenziario sulle decisione tecniche, la nuova proprietà ha promesso un budget all'altezza per allestire una formazione competitiva: la problematica principale resta reperire quei giocatori necessari a implementare una rosa minata dalle defezioni degli ultimi giorni.

Radiomercato dà per per probabile la permanenza di un buon numero di elementi, ma sarà necessario attendere le prossime ore e l'inizio della preparazione atletica per capire con certezza chi indosserà i colori del Savona nella stagione 2022/2023.