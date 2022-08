Calcio. Verso Imperia - Albenga. Lupo ha già le sue certezze e lucida il tridente

Se il calcio estivo è soltanto un assaggio della lunga stagione alle porte, è comunque foriero di indicazioni. Così, dalle prime uscite amichevoli dell’Imperia, sembra che mister Alessandro Lupo si affiderà al 4-3-3. Modulo utilizzato anche nell’ultimo confronto con il Pietra Ligure.

Nei tre allenamenti congiunti, a dire il vero, non è mai cambiato l’ undici titolare. Bova tra i pali dietro alla linea a quattro con Guida e Puddu da centrali e Ravoncoli e Ordisci ai lati. Centrocampo a tre: i due playmaker Taddei e Sancinito, dietro al capitano Beppe Giglio in moto perpetuo. Davanti, Campelli e Jebbar a supporto di Minasso. In vista anche del primo impegno ufficiale di domenica prossima, la formazione potrebbe essere confermata per ameno due terzi.

Lupo attende ulteriori rinforzi per dare più profondità alla rosa ma sembrano definiti i tre ‘Under’ , obbligatori per le regole dell’Eccellenza, dello scacchiere titolare: Bova (2002), Ordisci (2003) e Jebbar (2004). Proprio il giovane esterno proveniente dall’Albenga potrebbe creare qualche grattacapo nelle gerarchie del tridente offensivo con Campelli e il neo-arrivato Cernaz a contendersi l’altra maglia accanto a Polisena (avanti rispetto a Minasso).

Se Lupo ben conosce le doti di Campelli, l’ argentino si è presentato al ‘Ciccione’ con una doppietta firmata in poco più di mezz’ora di gioco. Cernaz è stato richiesto proprio dal centravanti, col quale ha trovato un gran feeling nella precedente esperienza al Pontevomano. Per sciogliere ogni dubbio in attacco - l'unico reparto al completo - , ci sarà ancora una settimana che porta alla prima ufficiale della stagione.

Il derby di Coppa Italia, al ‘Ciccione’, contro l’Albenga è in programma domenica 21 agosto . Partita nella partita, dato che mister Lupo, Sancinito, Puddu, Jebbar e Campelli sfidano il loro passato più recente.