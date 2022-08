Sincro. Settebello savonese agli Europei di Roma, 12 medaglie e la Coppa Europa per le nostre portacolori

Oggi, nella piscina del Foro Italico a Roma il Nuoto Sincronizzato

italiano ha scritto un'altra pagina di storia meravigliosa che rimarrà indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di viverla.

La formazione Azzurra, grazie alla guida impeccabile del Commissario Tecnico, la savonese Patrizia Giallombardo, ed a tutto il suo prezioso staff, in particolare Roberta Farinelli, ha concluso le gare portando a casa complessivamente quattro medaglie d'oro, sei d'argento e due di bronzo. L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata poco fa, grazie all'argento conquistato nella finale della Squadra

Libera con 92.6667 punti , dietro, ma sempre più vicino, alle sorelle

ucraine che hanno ottenuto 95.1000 punti, migliorando nettamente il

punteggio ottenuto ai Mondiali di Budapest dove avevano ottenuto

91.9000. Inoltre, avendo l'Italia partecipato a tutte le competizione in programma e grazie ai risultati ottenuti, ha vinto, per la prima volta nella storia del sincro italiano, la Coppa Europa e, quindi, la nostra Nazionale può dire a pieno titolo di essere Campione d'Europa di Nuoto Sincronizzato.

Tutto questo è stato reso possibile dalle splendide

prestazioni di tutto il gruppo azzurro, ma la Rari Nantes Savona è

particolarmente orgogliosa e si complimenta con le sue atlete, ben

sette, che fanno parte della squadra Nazionale Italiana a cominciare da Linda Cerruti che ha conquistato due meravigliose storiche medaglie d'argento nel Solo Libero e nel Solo Tecnico, oltre ai due bronzi conquistati nel Duo Tecnico e Libero ed alle medaglie d'argento negli Highlight, nel Libero Combinato e nelle Squadre tecnica e libera, Costanza Ferro con due medaglie di bronzo nel Duo Tecnico e Libero e le medaglie d'argento negli Highlight, nel Libero Combinato e nelle Squadre tecnica e libera, e poi Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna, Federica Sala, Marta Murru e Francesca Zunino che hanno conquistato le medaglie d'argento negli Highlight, nel Libero Combinato e nelle Squadre tecnica e libera. Le quattro medaglie d'oro sono arrivate dal Solo Tecnico e Libero e dal Duo Misto Tecnico e Libero grazie a Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero.

Afferma a Federnuoto.it il C.T. della Nazionale Italiana, la savonese Patrizia Giallombardo:

“Il bilancio è straordinario dodici medaglie in

dodici finali. La differenza con l’Ucraina è essenzialmente nella

velocità d’esecuzione degli esercizi, che ancora noi non abbiamo.

Guardiamo però già oltre e gli obiettivi sono abbastanza chiari nella

mia testa e in quella dello staff: avvicinarsi il più possibile

all’Ucraina e al Giappone. Non sarà facile ma lavoreremo per questo;

prima però un periodo di riposo perché abbiamo le batterie scariche.

Alla ripresa proveremo nuove coreografie per crescere ancora e puntare

ancora più in alto".

Ma oltre alle atlete biancorosse i complimenti vanno anche alla

Nazionale Ucraina, che da cinque mesi si allena a Savona, a causa

dell'invasione russa che ha scatenato la guerra in Ucraina, e che ormai

sentiamo tutti un po' savonesi.