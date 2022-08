Sono davvero numerosi gli annunci di mercato in questa settimana ferragostana.

Anche la Vadese ha voluto infatti implementare la propria rosa, tesserando Antonio Maruca, ex White Rabbit.

"In un mercato non ancora sopito mister Saltarelli innesta un nuovo tassello, si tratta di Antonio Maruca, centrocampista classe 1993 cresciuto nelle giovanili di Vado e Legino e in prima squadra con il Priamar"