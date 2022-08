Il Bragno non sarà oggi in campo per l'amichevole fissata con la Cairese. Qualche defezione di troppo ha consigliato prudenza alla squadra di mister Monte, pronta però a consolarsi sul fronte mercato.

Oggi, infatti, la società biancoverde ha infatti confermato l'ingaggio di due giocatori classe 1002: il terzino Giulio Brusco e il duttile difensore, schierabile sia al centro che sulla corsia laterale, Fabio Ghiabudo.