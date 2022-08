Alassio, parata di stelle dello sport per la consegna dell'Adelasia d'Argento

Stelle cadenti, stelle del cinema, serate sotto le stelle... nell'estate delle stelle Alassio si prepara a regalare una magica serata di Stelle dello Sport: sono i nostri campioni, quelli che nel corso della stagione che ci stiamo lasciando alle spalle hanno conseguito prestigiosi risultati ognuno nelle rispettive discipline. E sono davvero tantissimi.

Venerdì 19 agosto a partire dalle 21 il palco di piazza Partigiani sarà la passerella dei nostri straordinari atleti.

"Per chi ha raggiunto podi di caratura nazionale e internazionale - spiega la presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport, Roberta Zucchinetti - questa amministrazione ha istituito l'Adelasia d'Argento, prestigioso conio in argento. Ma ci siamo resi conto che il tessuto sportivo cittadino è davvero molto ben strutturato e per ottenere risultati di spicco a livello nazionale, significa che c'è un substrato giovanile importante che muove i primi passi a livello locale, con ottimi riscontri. Così abbiamo pensato ad una serata in cui le società e gli atleti potessero avere tutti il giusto riconoscimento di un grande impegno e del grande lavoro che viene svolto, sia a livello individuale, sia come team".

Saranno 13 le Adelasia d'Argento che venerdì sera la consigliera Zucchinetti consegnerà ad altrettanti atleti, per alcuni dei quali si tratta di un bis a ribadire la costante crescita e il livello agonistico e professionistico raggiunto. Ma saranno quasi un centinaio, le medaglie che l'assessorato allo Sport ha previsto per la serata oltre ad altri riconoscimenti per società e allenatori.

"Sarà davvero la festa dello sport alassino - la conclusione di Roberta Zucchinetti - una serata che ho voluto senza troppi fronzoli, anche visto lo straordinario numero di premiati, ma cui tengo particolarmente perché troppo spesso non viene riconosciuto l'impegno da parte di società e atleti. In queste palestre indoor o outdoor che siano, non si formano solo atleti, ma uomini e donne".

Durante la serata di "Stelle dello Sport - L'Adelasia d'Argento" prevista per venerdì 19 agosto, sarà organizzata una raccolta fondi per sostenere quanti colpiti dal devastante incendio che per giorni ha divorato l'entroterra albenganese (leggi QUI).