Vela: la stagione estiva è alla conclusione, a inizio settembre il Meeting Zonale ad Albisola

Dopo i Meeting Provinciali svolti nel mese di luglio a Genova, Noli e San Bartolomeo, la stagione estiva si concluderà ad Albisola Superiore il 3 e 4 settembre con il Meeting Zonale delle Scuole Vela della I zona organizzato dalla LNI Albisola e dal Mirage Windusurfing Club con il supporto del Comitato I zona.

Il Meeting è rivolto agli allievi dai 6 ai 13 anni che hanno frequentato le Scuole Vela della I zona e che potranno così incontrarsi e festeggiare in amicizia la loro nascente passione. Con il supporto degli Istruttori e degli Aspiranti Istruttori della I zona, gli allievi potranno cimentarsi tra derive, windsurf, kite, Wing, Sup assaporando tutto quello che il magnifico sport della vela può offrire.

Il ritrovo è presso la LNI di Albisola Superiore per il 3 settembre alle ore 9,30 come da avviso allegato. Non sarà necessario intervenire con la propria imbarcazione in quanto tutta l'attrezzatura necessaria sarà fornita dal Comitato organizzatore.

Sarà sufficiente per iscriversi inviare una mail a Meeting.izona@gmail.com Informiamo inoltre che il recupero del 4° ed ultimo Meeting provinciale si terrà a Vado Ligure sabato 27 agosto.