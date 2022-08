Calciomercato, Ligorna. Per mister Roselli il capitano della Primavera del Genoa, ha firmato Luca Dellepiane

Con l’inizio del campionato alle porte la dirigenza biancoblù non si ferma, sempre attenta a sfruttare le occasioni di mercato per impreziosire la rosa a disposizione di Mister Roselli. Dopo l’arrivo di Damonte, Caruso, Gualtieri e Mancini ecco la firma di Luca Dellepiane dalla Primavera del Genoa.





Terzino classe '02, Dellepiane è cresciuto nel settore giovanile del Grifone fino a diventare un punto fermo della sua Primavera, divenendone anche capitano. Per lui 41 presenze con la maglia del Genoa per l’appunto nel Campionato Primavera.





A Luca vanno i migliori auguri per una stagione importante sia per la squadra sia per la sua individuale.