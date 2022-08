Calcio. Candiano risponde ad Adusa: 1-1 nel test match tra Vado e Sestri Levante

VADO - SESTRI LEVANTE 1-1 (62' Adusa, 66' Candiano)

45' finisce qua! Termina in pareggio il test match tra Vado e Sestri Levante,

31' interno mancino per Manno, molto vivace in questa fase l'esterno offensivo di Didu, incrocio dei pali sfiorato di un palmo

29' un pizzico di tensione in campo, un minuto di interruzione al Chittolina

28' proteste ospiti per un intervento di mano in area di De Bode, il gioco prosegue

21' IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL SESTRI LEVANTE CON CANDIANO! UNA CAREZZA AL PALLONE A SCAVALCARE FRESIA. IL PORTIERE E' FUORI DAI PALI, MA IL LOB E' STATO DI ALTISSIMO LIVELLO

17' VADO IN VANTAGGIO CON ADUSA! CALCIO DI PUNIZIONE SFRUTTATO DI TESTA AL MEGLIO DALL'ATTACCANTE ROSSOBLU: IL COLPO DI TESTA SUL SECONDO PALO NON LASCIA SPAZIO DI INTERVENTO AD ANACOURA.

12' si allungano le squadre. Manno prova il tiro a giro dal vertice dell'area, Didu avrebbe preferito il tentativo di dribbling da parte del suo esterno offensivo

11' si va dall'altra parte: mani nei capelli per Marquez, la palla esce dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta di Fresia.

10' Ancora Vado vicino al vantaggio, lo stacco questa volta è di De Bode, la porta viene mancata di pochi centimetri

9' il primo tiro in porta del Vado arriva al nono minuto, Capano da fuori chiama Anacoura alla respinta di pugni, sulla respinta Castelletto non trova la porta.

1' inizia la ripresa al Chittolina

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione, Corsari meglio a livello di gioco.

42' traversa del Sestri Levante, bravo Fresia a deviare sulla traversa la botta da fuori di Cirrincione

37' esce infatti Cirillo, entra Fresia, nel Sestri Levante esce Daniello per Occhipinti

32' in questa prima mezz'ora il Vado ha palesato difficoltà in fase di impostazione, non a caso Didu ha parlato in due occasioni con Farinelli e Capano

30' palla persa da Farinelli, si innesca la ripartenza del Sestri Levante, bravo Cirillo ad anticipare Parlanti. Entrambi restano a terra qualche minuto. Colpo al ginocchio per Cirillo, si scalda Fresia.

25' cooling break

24' Capra forza su Lo Bosco, stop di petto ottimo ma Anacoura anticipa le intenzioni della punta abbrancando la sfera in uscita bassa

18' ancora a terra Lagorio dopo il contrasto con Marquez, poco fortunato il terzino rossoblu in questa fase

15' piccolo intoppo fisico per Lagorio, si riparte

9' tiro cross di Capra, Anacoura in angolo. Sulla battuta spazza la difesa ospite

6' prova a recuperare metri il Vado in questa fase. Ritmi alti e piacevoli, il via della stagione ufficiale dietro l'angolo si percepisce chiaramente

4' Sestri Levante molto aggressivo in queste prime battute, la prima occasione arriva da piazzato, con la palla a sorvolare dopo un colpo di testa la trasversale di Cirillo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Cirillo, Lagorio, Spanu, Farinelli, Ghigliotti, Bane, Capra, Cenci, Lo Bosco, Capano, Adusa.

A disposizione: Fresia, Bono, De Bode, Casazza, Codutti, Mele, Castiglione, Castelletto, Manno, Allogho, Trevisiol, Casassa, Bonanni, Carastro.

Allenatore: Didu

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Salvo, Oliana, Pane, Daniello, Furno, Cominetti, Parlanti, Marquez, Candiano, Cirrincione.

A disposizione: Pucci, Masini, Scorza, Casagrande, Fenati, Nenci, Occhipinti, Currl, Rovido, Marzi, Placido.

Allenatore: Barillari