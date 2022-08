Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: la Cairese parte con un poker, 4-2 brillante in casa dell'Arenzano

ARENZANO - CAIRESE 2-4 (16' Biancato, 81' Baroni - 18' Fabbri, 56' e 75' Anselmo, 78' Poggi)

TRIPLICE FISCHIO! LA CAIRESE BATTE 4-2 L'ARENZANO!

45' saranno tre i minuti di recupero

42' Galleri ha la possibilità di riaprire i conti! Battuta rapida di Baroni, sur place del numero nove di casa e destro sul primo palo, impreciso.

36' LA RIAPRE BARONI! IL NUMERO QUATTRO QUESTA VOLTA LASCIA ANDARE ALLA GRANDE LA GAMBA SULLA PUNIZIONE DAI 25 METRI, GHIZZARDI OSSERVA LA TRAIETTORIA DELLA SFERA TERMINARE LA SUA CORSA SOTTO IL SETTE.

35' Alessi lancia Turco, esce Boveri

32' ANCORA CAIRESE! ANSELMO APPARECCHIA, POGGI REALIZZA. Sinfonia gialloblu in questa ripresa

30' LA CHIUDE LA CAIRESE! ANSELMO! DOPPIETTA PER L'ATTACCANTE GIALLOBLU!

25' va Sassari sulla fascia destra, Fabbri pur svirgolando il tiro manca di poco la porta dell'Arenzano

24' Poggi tenta subito il destro, troppo schiacciato per creare grattacapi a Marotta

23' non cambia l'assetto offensivo dei valbormidesi, Anselmo si sposta nella zona mancina del tridente, Poggi riferimento centrale, a destra Fabbri.

22' ancora cambi. Nell'Arenzano Gagliardi per Cicirello, nella Cairese Poggi in campo per Berretta.

20' punizione laterale flottante di Baroni, ci mette i pugni Ghizzardi

17' telefonata di Baroni a Ghizzardi, buona l'intenzione de capitano crociato, meno la qualità della conclusione

15' nemmeno a farlo apposta. Chi va nel cuore della mediana al posto di Tona? Bablyuk...

15' risponde Alessi con Brignone per Tona

14' doppio cambio Arenzano: Chiappino per Pellicciari e Peirotti per Biancato

13' ottima la copertura difensiva di Bablyuk. Preziosissimo questo ragazzo, capace di passare dal tridente offensivo con il Derthona alla corsia mancina questa sera. Una duttilità preziosissima per Alessi.

11' Ancora una punizione magica di Fabbri, la trasversale dice di no, il tap in di Anselmo non perdona però Marotta!

11' CAIRESE IN VANTAGGIO! ANSELMO!

8' Calcagno per Pirozzi, primo cambio per l'Arenzano

7' ci prova anche Galli, stessa sorte per la conclusione del centrocampista cairese

5' la prima conclusione della ripresa è un collo destro di prima intenzione di Berretta, tiro a chiudere, impossibile trovare la porta

1' nella Cairese esce Briano, per lui un colpo ricevuto sul finale di tempo, al suo posto Sassari

SECONDO TEMPO

46' squadre nello spogliatoio, 1-1 al Gambino

46' punizione di Fabio Baroni, svetta Alessandro Damonte 1, Ghizzardi vola e abbranca in bello stile

45' inizia il recupero, giallo per Tona

41' El Bouazaoui a colloquio con Corradi. Chiarimento tra il direttore di gara e l'allenatore crociato

40' punizione dai 25 metri di Fabio Baroni: collo destro dritto per dritto, alto.

39' L'Arenzano sbaglia il disimpegno favorendo la folata di Fabbri. Bravissimo Alessandro Damonte 1 a temporeggiare e a sradicare la palla dai piedi dell'attaccante gialloblu

36' dalla mattonella calcia Anselmo, palla alta un metro sopra la trasversale di Marotta

35' ammonito anche Pirozzi

30' Lorenzo Damonte converge dalla corsia mancina e conclude di destro, la palla rimbalza davanti a Ghizzardi rallentando la corsa della sfera

28' prezioso il lavoro di Anselmo spalle alla porta, la Cairese guadagna metri

23' Marotta questa volta si supera volando con la mano all'incrocio dei pali, Cairese vicinissima al sorpasso

20' ancora un piazzato pericolosissimo su Fabbri, Marotta respinge come può aiutato dai suoi compagni

19' giallo anche per Piccardo

18' IL PAREGGIO DI FABBRI! PARABOLA MAGICA DELL'EX ATTACCANTE DEL FINALE, UNA PERLA IMPRENDIBILE PER MAROTTA!

16' ARENZANO IN VANTAGGIO! TOCCO E PIATTONE SOTTO L'INCROCIO DI BIANCATO, PADRONI DI CASA AVANTI!

14' Ghizzardi raccoglie con le mani un retropassaggio di un proprio compagno, per El Bouazaoui è volontario, sarà calcio di punizione di seconda in piena area di rigore

13' il primo giallo è per Boveri, intervento in ritardo, El Bouazaoui battezza i cartellini

10' sia l'Arenzano che la Cairese giocano con i tre attaccanti sulla medesima linea: Pellicciari, Galleri e Biancato per i crociati, Fabbri, Anselmo e Berretta per i valbormidesi.

5' risponde la Cairese con Fabbri, il numero 10 tenta l'assist quando c'era lo spazio anche per la conclusione

4' prima occasione crociata, il colpo di testa di Alessandro Damonte 1 non trova lo specchio della porta.

3' ritmi subito piacevoli, ma era nelle attese, Arenzano e Cairese per filosofia spingono fin da subito sull'acceleratore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ARENZANO: Marotta, Damonte A. 1, Cicirello, Baroni F., Piccardo, Pirozzi, Pellicciari, Damonte A. 2, Galleri, Biancato, Damonte L.

A disposizione: Vallarino, Calcagno, Boggiano, Ghigliazza, Carosio, Rusca, Gagliardi, Chiappino, Peirotti.

Allenatore: Corradi

CAIRESE: Ghizzardi, Prato, Nonnis, Boveri, Galli, Tona, Franzino, Briano A., Berretta, Fabbri, Anselmo.

A disposizione: Rizzo, Turco, Andreetto, Brignone, Diamanti, Freccero, Poggi, Moretti, Sassari,

Allenatore: Alessi

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Dario Roscelli di Chiavari e Luigi Arado di Genova