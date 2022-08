Calcio, Vado. Oggi pomeriggio un nuovo test, al Chittolina è sfida al Sestri Levante

La pubblicazione dei gironi e contemporaneamente del calendario di Serie D, ha dato il via all'ultima fase di avvicinamento al campionato.

Domenica prossima spazio alla coppa, con il primo turno, utile al Vado per capire chi affronterà il 28 agosto al Chittolina tra il Ligorna e l'Asti, poi via all'appuntamento con i tre punti, sempre in casa, con l'ambizioso Derthona.

Oggi sarà la volta invece di una nuova amichevole, particolarmente stimolante, dato che il team di Didu affronterà una diretta concorrente come il Sestri Levante.

Un test utile per misurare i progressi delle ultime settimane, giunti ormai a ridosso delle sfide ufficiali.

Livescore attivo dalle 16:00 su Svsport.it