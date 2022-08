Calcio. Via alla preparazione per la Priamar, in rossoblu anche Ranne e Gerace

Sono tante le notizie che arrivano dal mondo Priamar in questo penultimo week end agostano.

Se Tommaso Cevasco, classe 2010, ha firmato con l'Entella, entrando a far parte del Settore Giovanile dei levantini, le operazioni in ingresso riguardano la prima squadra con gli ingaggi del difensore Ranne, classe 2002, proveniente dalla Veloce, e dell'attaccante Gerace, ex Rocchettese.