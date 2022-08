Calciomercato: Muscio - Cisano, avanti insieme

La nota biancoblu:

Stefano Muscio roccioso difensore classe 1985, ha deciso di proseguire la sua avventura con la società biancoblu', mettendosi a disposizione per il quinto anno consecutivo della coppia di allenatori Sportelli/Pellegrino.

"È piacevole essere cercati da altre squadre per un 'vecchietto' come il sottoscritto, ma in questo momento della mia vita dove tra le altre cose e non meno importante sto' per diventare per la seconda volta papà, ha prevalso il lato umano, la voglia di rimanere in un fantastico gruppo e soprattutto l'idea di provare a riportare una società come il Cisano in categorie superiori"