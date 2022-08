È fissata per mercoledì 24 agosto l'inizio della preparazione per la compagine ingauna ed ai nastri di partenza ci sarà nuovamente Giancarlo De Luca, intramontabile attaccante che ogni anno non perde mai il vizio del gol:

"Sono contentissimo di ripartire un altro anno e soprattutto di farlo con questa società, spero di ripagare la fiducia di tutti e mi auguro di disputare una stagione da protagonista"