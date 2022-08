C'era attesa in tutto l'ambiente della Carcarese per la prima sfida stagionale, in un campo davvero ostico come il Ponzo di Bragno.

I biancorossi hanno superato l'esame con i tre punti, ma a soddisfare il tecnico Loris Chiarlone è stata soprattutto la prestazione nella prima ora abbondante di gioco da parte dei suoi ragazzi: