Calcio. Si presenta una Veloce ricca di giovani: “La salvezza la nostra Champions, confidiamo di fare un campionato al di sopra delle aspettative” (FOTO E VIDEO)

Una rosa all’insegna dei giovani. Dal 2000 al 2005, con l’ambizione prima di tutto di salvarsi e poi togliersi qualche soddisfazione.



In via Tissoni questo pomeriggio si è presentata la rosa della Veloce che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria 2022/2023 alla presenza anche dell’assessore allo sport Francesco Rossello.



“Le ambizioni sono di creare un gruppo coeso, di prospettiva che possa diventare fulcro della Veloce prima squadra negli anni futuri - ha detto il presidente Bertrand Viti - non nascondo che l’ambizione di salvarci sta prendendo sempre più piede man mano che guardiamo gli allenamenti. Confidiamo di fare un campionato sopra le aspettative, chiaramente la salvezza è la nostra Champions League”.

Veloce, Savona, Letimbro, Speranza e Priamar. 5 preannunciano derby sotto la Torretta che nel campionato di Prima Categoria non si vedevano da anni.” ha proseguito il numero uno dei granata, senza fare riferimento al nuovo mister Ermanno Frumento, fino all’anno scorso allenatore della Veloce che aveva deciso di lasciare a luglio la società per motivi personali.il commento del mister Fabio Musso".Rosa Prima Squadra Veloce Fbc:Alessio Barile 2002; Alessandro Bavazzano 2005; Luigi Castangia 2001; Davide Castrovisì 2003; Matteo Cavano 2005; Michel Cicogna 2001; Claudio De Luca 1995; Ahmed Diarra 2001; Michele Ferrero 2005; Luca Grasso 2001; Lorenzo Incorvaia 2005; Leonardo Intili 2000; Andrea Lamberti 2001; Matteo Morin 2003; Luca Palumbo 2005; Massimo Pazmino 2005; Alessio Picarelli 2005; Mattia Piccone 2005; Leonardo Poggio 2005; Emilio Sanguineti 2005; Eldi Shaba 2002; Davide Siccardi 2005; Ludovico Testori 2001; Carlo Vanzillotta 2001; Leonardo Venturi 2005; Bertrand Viti 2005; Gilberto Zamboni 2001; Stefano Zoppi 2001.Organigramma tecnico: Fabio Musso allenatore; Rino Ceraolo allenatore; Gianfranco Bianchi preparatore atletico; Guido Giorgi preparatore portieri.Organigramma societario: Presidente Bertrand Viti; Direttore sportivo Francesco Sanguineti; Direttore Generale Lucio Robustelli; Segretario Salvatore Lorito; Dirigenti Alessandro Siccardi, Paolo Castangia, Piero Ferraro.