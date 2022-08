Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza: tre giornate di stop a Thiam, Canovi e Casanova

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA

GARE DEL 21/ 8/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI I

AMMONIZIONE DIFFIDA

BUTTU PIETRO (ALBENGA 1928)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Dopo aver subìto un fallo, reagiva stringendo con le mani il collo dell'avversario e lo tratteneva, finché i compagni di squadra non riuscivano a staccarlo, senza conseguenze lesive

CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Dopo uno scontro di gioco con un avversario, si rialzava e gli sferrava un calcio all'altezza del bacino, senza conseguenze lesive.

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Dopo aver provocato un fallo ai danni di un avversario che, in reazione, reagiva stringendogli con le mani il collo e lo tratteneva, finché i compagni di squadra non riuscivano a staccarlo, a sua volta stringeva con le mani il collo dell'avversario e lo tratteneva, finché i compagni di squadra non riuscivano a staccarlo. Senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

CALCIATORI NON ESPULSI I AMMONIZIONE

DIFFIDA BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PARIGI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE) SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

TONA MARC (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

FABRELLO PIETRO (CANALETTO SEPOR)

ROSSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

SCALETTI ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

OTTONELLO RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

MINASSO PIETRO (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL