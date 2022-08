Volley, Serie B maschile: tra novità, conferme e ritorni l'Albissola Pallavolo presenta il proprio roster

Iniziamo a svelare i nomi dei giocatori che disputeranno il campionato di Serie B maschile. Conferme, novità e ritorni caratterizzano i ruoli di “opposto” e “schiacciatore”.

Le novità sono Omar Louza, rientro dopo l’esperienza in B con la CUS Genova, e Tommaso Denegri, ex Sant’Antonio. Due invece i graditi ritorni, lo schiacciatore e all’occorrenza libero Stefano Sciutto e Andrea Arzarello. Le conferme infine sono Dennis Leonelli (prolungato il prestito dal Finale), Alessandro Campi e Loris Giacchino.

Opposti

Omar Louza (1999)

Dennis Leonelli (2003)

Schiacciatori

Andrea Arzarello (1998)

Alessandro Campi (1994)

Tommaso Denegri (1995)

Loris Giacchino (1994)

Stefano Sciutto (1997) (all’occorrenza libero)

Gli altri reparti saranno invece composti esclusivamente da conferme. La società ha infatti scelto soltanto di puntellare una squadra in grado di cannibalizzare lo scorso campionato di Serie C vincendo tutte le partite.

La “regia” della squadra sarà sempre nelle mani del palleggio Simone Arboscello.

La società sta lavorando per completare il reparto con l’obiettivo di dare l’annuncio a stretto giro del tassello mancante. Attacchi centrali affidati a Luca Valdora, Andriy Vasylyev e Dario Caviglia. Infine come libero ecco il confermatissimo Francesco Bisio, che dividerà il ruolo con Stefano Sciutto, quest’ultimo impiegabile anche come schiacciatore.

Palleggi

Simone Arboscello (2002)

Centrali

Luca Valdora (1998)

Andriy Vasylyev (1996)

Dario Caviglia (2004)

Libero

Francesco Bisio (1999)