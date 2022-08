Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: il Finale si regala una serata di sorrisi, battuto con merito 3-0 l'Arenzano

FINALE - ARENZANO 3-0 (2' aut. Cicirello, 39' Risso, 58' Metalla rig.)

48' finisce qua! Il Finale batte 3-0 l'Arenzano

45' saranno tre i minuti di recupero

44' Biancato tenta di riaprire la partita in extremis, mancino ben oltre la trasversale di Mondino

85' punizione di Metalla a 5 dalla fine, botta forte e precisa, bravo Boschini a distendersi

82' brutto contrasto per Mondino, di faccia rispetto l'avversario, un po' d'acqua e il portiere giallorosso è subito in piede

70' torna a tirare verso lo specchio l'Arenzano. Lorenzo Damonte non crea difficoltà a Mondino

66' ancora un cambio per Corradi, Risentimento per Rusca, in campo Lorenzo Damonte

62' Gargano in verticale per Stagnaro, destro sul primo palo che Boschini accompagna con lo sguardo

58' GRANDE TRASFORMAZIONE DI METALLA! GOL MERITATO PER L'ATTACCANTE GIALLOROSSO

58' RIGORE PER IL FINALE!

56' cambio nel Finale, c'è Stagnaro per Renda

55' ripartenza secca di Gargano, i pugni di Boschini evitano il tris

50' cambia Ferraro, 4-4-1-1 con Gargano alle spalle di Metalla

47' mister Corradi furioso nel corso dell'intervallo, le urla dallo spogliatoio dell'Arenzano si sentivano fin dalla zona bar...

46' tempo di cambi. Illiante lascia il campo per Mondino, nell'Arenzano Biancato per Chiappino e Alessandro Damonte 1 per Gagliardi.

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo, doppio vantaggio per il Finale al Borel

45' ci sarà un minuto di recupero

39' IL RADDOPPIO DEL FINALE! GRANDE ASSIST DI METALLA CHE LANCIA RISSO NELLO SPAZIO, BOSCHINI PUO' SOLO DEVIARE LEGGEREMENTE LA CONCLUSIONE DELL'ESTERNO GIALLOROSSO

34' Renda a terra in piena area, Donati lascia correre tra le proteste finalesi

31' conclusione apprezzabile su punizione di Metalla, distanza proibitiva, ma la palla non esce di molto

30' Primo giallo Arenzano, Cicirello

28' Rusca svetta di testa, sbilanciato, sull'angolo di Fabio Baroni, si salva la porta giallorossa

26' si scalda Mondino, leggero malessere per Illiante

25' la partita mantiene buoni ritmi, è scaduto il livello tecnico rispetto ai primi manuti

21' ammonito anche Renda

20' Punizione dai 25 metri di Fabio Baroni, la palla scende troppo in ritardo rispetto la traversa di Illiante

12' il primo giallo è per Cosentino

11' rispetto al Memorial Saglietto il Finale è schierato con il 4-4-2. Renda e Risso esterni in mediana, Gargano e Metalla i due riferimenti offensivi

9' la squadro di Ferraro spinge sugli esterni, cross di Renda per l'opposto Risso, troppo avanzato rispetto alla traiettoria del pallone, il tentativo di tacco non ha fortuna

8' Chiappino forza troppo dalla distanza, conclusione imprecisa

6' Salva la porta del Finale Illiante con il piedone, il cross di Della Rossa è perfetto per Chiappino, mirato però dal portiere di casa.

4' Distratta la difesa del Finale dalla bandierina, Rusca può andare di piattone, non trovando per poco lo specchio

4' reazione Arenzano, controllo e tiro di Peirotti, angolo

2' FINALE SUBITO AVANTI! IL CROSS DI METALLA TROVA LA DEVIAZIONE DI CICIRELLO CHE SPIAZZA BOSCHINI

2' si inizia anche con qualche minuto di ritardo, c'era un buco nella porta lato monte

1' si parte

PRIMO TEMPO

FINALE: Illiante, Cosentino, Brollo, I. Coulibaly, O. Coulibaly, Gasco, Renda, Belvedere, Gargano, Metalla, Risso.

A disposizione: Mondino, Valle, Arzarello, Marangi, Stagnaro.

Allenatore: Ferraro.

ARENZANO: Boschini, Calcagno, Cicirello, Baroni F. Rusca, Pirozzi, Della Rossa, Gagliardi, Peirotti, Ghigliazza, Chiappino.

A disposizione: Marotta, Biancato, Boggiano A. Damonte 1, A. Damonte 2, Galleri, L. Damonte, Piccardo, Carosio.

Allenatore: Corradi.

Arbitro: Donati di Chiavari

Assistenti: Roscelli di Chiavari e Doci di Savona