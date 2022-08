Calcio, Finale. Alle 20:30 il debutto in Coppa con l'Arenzano, si punta a una buona prova per serrare ulteriormente i ranghi

Non sarà una serata banale quella che si appresta a vivere il Finale in Coppa Italia di Eccellenza.

Non tanto per il cammino in sè all'interno della competizione, ma le risposte che arriveranno stasera dalla partita con l'Arenzano (20:30 al Borel) potrebbero avere già un determinato peso all'interno della stagione giallorossa.

La squadra di Ferraro avrà infatti il primo confronto con una squadra di pari categoria, una buona cartina tornasole per valutare il lavoro imbastito fino ad oggi con un gruppo particolarmente giovane.

Dal Memorial Saglietto sono emersi buoni segnali, ma è chiaro il benchmark che imporrà l'Eccellenza sarà decisamente più elevato.

Servirà ancora qualche innesto, (in primis in mediana), ma soprattutto compattezza e unità d'intenti.

Non è un caso, infatti, che Ferraro abbia ribaltato le dichiarazioni pessimistiche rilasciate al termine del triangolare con San Francesco e Spotornese.

Una buona prova, indipendentemente dal risultato, lenirebbe qualche cruccio di troppo, spingendo club e squadra a serrare ulteriormente i ranghi in ottica campionato.

L'Albenga sarà invece a riposo dopo il 3-3 di Imperia, in attesa del risultato del match delle 18:00 tra i nerazzurri e il Taggia. Il ritorno in campo, decisivo, è fissato domenica proprio contro i giallorossi di Siciliano.