Calcio, Savona. I trasferimenti dei giocatori in uscita dovranno essere ripetuti. Probabile l'inserimento della Vecchiaudace nel girone di Coppa

Sono emerse novità importanti nella giornata di ieri in merito ai trasferimenti non andati a buon fine dal Savona ad altre numerose società del comprensorio ligure.

Ascoltati i vertici federali il quadro è apparso più chiaro: le operazioni non sono state congelate, ma essendo state ultimate dopo l'assemblea dei soci e il passaggio delle quote che hanno dato via al nuovo corso societario, non hanno validità.

Ogni della passata delega, infatti, decade insieme ai precedenti quadri sociali.

i trasferimenti dovranno essere quindi reimpostati ex novo, il che imporrà probabilmente un confronto tra il Savona e le società interessate ai giocatori in uscita.

Sul fronte campo, l'esordio in Coppa Liguria dovrebbe arrivare il 4 di settembre, dato che la Vecchiaudace Campomorone sarà inserita nel raggruppamento del Savona con Letimbro e Speranza.

Verrebbe meno così la possibilità di richiedere immediatamente il turno di riposo all'interno del triangolare.