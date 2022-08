Pallapugno: domani scattano le finali di Coppa Italia

PALLAPUGNO Sarà lo sferisterio di Bormida, in provincia di Savona, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia, con nove partite che si giocheranno da venerdì 26 a 28 agosto. A sostegno della Fipap, che organizza la manifestazione in collaborazione con la società Bormidese, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba, Egea e Siscom. Il biglietto d’ingresso per la finale di Serie A costa 10 euro, otto euro per quella di Serie B. Entrata libera per tutte le altre categorie. Nei tre giorni, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Bormida e l'Avis di Pallare, sarà allestito uno stand gastronomico in cui si potranno mangiare i Fazzini di Bormida e i Lisotti di Pallare. Serie A – Finale

27 agosto, ore 21

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Serie B – Finale

Venerdì 26 agosto, ore 21

Tealdo Scotta Alta Langa-Speb

Serie C1 – Finale

28 agosto, ore 21

Gottasecca-Bubbio

Serie C2 – Finale

28 agosto, ore 16.30

Merlese-Gottasecca

Femminile – Finale

28 agosto, ore 11

Amici del Castello-San Leonardo

Under 21 – Finale

28 agosto, ore 14

Pro Paschese B-Canalese

Allievi – Finale

27 agosto, ore 16

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero

Esordienti – Finale

27 agosto, ore 14

Gottasecca-Bormidese

Pulcini – Finale

Venerdì 26 agosto, ore 17

Subalcuneo-San Biagio