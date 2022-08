Pallacanestro Alassio, il bilancio di un'annata al top con ben due titoli regionali

Con il torneo di 3x3 del 6 di agosto e la premiazione in Piazza Partigiani del 19 agosto si è chiusa ufficialmente la stagione di basket della Pallacanestro Alassio che riprenderà a brevissimo, tra due settimane.



In questa brevissima pausa è tempo di bilanci e il sodalizio gialloblù non si sottrae nel tracciare come è andata una stagione che ha visto ben due titoli regionali e un ritorno ad un'attività regolare sia come allenamenti che come partite.





MINIBASKET



Come sempre a noi piace iniziare dal nostro cuore pulsante che riteniamo essere il minibasket dove spendiamo la maggior parte delle nostre energie perché queste sono le fondamenta da cui parte tutta l’attività giovanile sia maschile che femminile. Le iscrizioni, per i bimbi e le bimbe dai 4 ai 12 anni, sono andate molto bene e l’inizio di stagione è partito con il botto con l’evento all’aperto del Torneo di Alassio e quello di Loano. Quando dovevano iniziare i campionati, a dicembre, gennaio e febbraio c’è stato il picco pandemico che ha fatto rimandare l’avvio dei Trofei minibasket alla primavera e anche se ci siamo sempre allenati abbiamo disputato meno partite di quelle in programma. L’augurio è che da settembre non ci siano più interruzioni nei campionati e che la stagione agonistica federale comincerà prima con tutti i bimbi e le bimbe che possono venire a provare con gli open day gratuiti.





GIOVANILI MASCHILI



Passando all’attività giovanile che inizia in Under 13 e arriva all’Under 19 è proseguita la collaborazione molto proficua in New Basket Abc Ponente e quest’anno c’è stato l’exploit di ben due titoli regionali per i gialloblu: La Pallacanestro Alassio Under 13 (annata 2009-2010) che under 14 (Annata 2008-2009) ha sbaragliato la concorrenza laurendosi campioni regionale. L’Under 15 gialloblu ha visto arrivare i ragazzi ad un bel sesto posto in un girone molto competitivo mentre le squadre Under 17 Gold e Under 19 Gold sono arrivate alle semifinali playoff ottenendo un bel terzo posto: peccato solo per i più grandi che, arrivati secondi in campionato, hanno dovuto far fronte a diversi infortuni che hanno privato la compagine gialloblu di giocarsi al meglio l’accesso alla finalissima. Due titoli regionali e due terzi posti nei maggiori campionati liguri sono un grandissimo risultato a testimonianza della bontà della cantera gialloblu.





GIOVANILI FEMMINILI



Anche l’attività femminile ha avuto una stagione molto soddisfacente sia con l’Under 13 che con l’Under 17 targata New Basket ABC Ponente: l’Under 13 ha visto la formazione di un nuovo bel gruppo che ha disputato vari concentramenti durante la stagione e il prossimo anno giocherà il campionato Under 14 femminile riservato alle nate nel 2009-10-11. L’Under 17 femminile, in un bel campionato competitivo, ha disputato ben 18 partite con un bilancio in perfetta parità, 9 vittorie e altrettante sconfitte posizionandosi a metà classifica. Anche nel minibasket c’è un nutrito gruppo femminile e l’augurio è quello di disputare il campionato minibasket Esordienti femminile con le minicestiste del 2012-2013-2014





SERIE D



La Prima Squadra in Serie D, formata al 90% da ragazzi cresciuti nel vivaio gialloblu e con un’età media molto giovane, ha disputato una stagione al di sopra delle aspettative e anche con qualche rimpianto per aver perso alcune partite di pochi punti che avrebbero permesso ai gialloblu di arrivare alle Final Four per l’accesso alla Serie C. L’obiettivo per la stagione entrante è di far ancora meglio e cercare di tornare ad avere anche la Prima Squadra femminile per dare a tutti la possibilità di praticare lo sport che amano.



Per chi volesse avere informazioni e provare si ricorda sempre che si può contattare Laura al 3392737608, Fabio al 3391383659, scrivere sui social o alla mail pallacanestroalassio@virgilio.it