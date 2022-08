Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: l'Imperia elimina il Taggia, all'Albenga serve una vittoria con tanti gol per passare il turno

La vittoria per 2-1 di ieri pomeriggio dell'Imperia sul campo del Taggia ha tracciato le prime sentenze nel girone A.

La corsa della squadra di Siciliano si è subito interrotta, mentre l'Albenga dovrà necessariamente battere i giallorossi con un buon numero di reti per arrivare alal fase ad eliminazione diretta.

Con l'1-0 a favore della squadra di Buttu i bianconeri sarebbero comunque eliminati.

Se l'Albenga vincesse 2-1 si andrebbe al sorteggio tra gli ingauni e l'Imperia.

Dal 3-2 "a salire" all'Albenga basta imporsi con un gol di scarto.

Con due gol di scarto il passaggio del turno per Sogno e compagni è blindato, anche con il semplice 2-0.

A seguire il tabellino e la cronaca del match del Marzocchini.

Le formazioni

Taggia: D'Ercole, Cortese (88' Salmaso), Elkamili, Sadki (51' Orengo), Castaldo, Malfatto, Miceli (92' Fracchia), Rotolo (65' Gallo), Celotto, Sina (78' Salhi), Demme. A disposizione: Grandi, Gallo, Carletti, Alberti, Salmaso, Orengo, Salhi, Fracchia. Allenatore: Siciliano.

Imperia: Bova, Ravoncoli, Puddu, Guida, Ordisci (75' Fatnassi), Sancinito, Giglio, Taddei, Campelli, Jebbar, Minasso (61' Cernaz). A disposizione: Cella, Paraschiva, Plando, Cernaz, Fatnassi, Morchio, Lanteri, Cassini, Panaino. Allenatore: Lupo

Arbitro: Lorenzo Pettirossi

Assistenti: Valerio Bonavita e Florjana Doci

Il tabellino

TAGGIA 1 - IMPERIA 2

Marcatori: 3' Ravoncoli, 60' Miceli (rig.) (T), 68' Cernaz

La cronaca

Buona la seconda ufficiale di Coppa per l'Imperia che vince in trasferta al Marzocchini di Taggia contro i padroni di casa giallorossi. Passano soltanto 3' di gioco e i neroazzurri vanno in vantaggio con il gol dell'ex Ravoncoli. Lo stesso difensore, schierato oggi da titolare, è bravissimo a negare il pari dei padroni di casa al 11' salvando sulla linea. Finisce 0 a 1 il primo tempo.

Nella ripresa primi cambi e, dopo un quarto d'ora, calcio di rigore per gli uomini di Siciliano. Dal dischetto si presenta Miceli che al minuto 60' batte Bova e rimette la partita in parità.

Otto minuti più tardi però il neo entrato Cernaz, prendendo il posto sul rettangolo verde di Minasso, trova il decisivo gol dell'1 a 2. Arriva così la prima vittoria in gara ufficiale della stagione.