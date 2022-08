Calcio, Finale. Ferraro non si lascia sedurre dal 3-0 all'Arenzano: "Ragazzi monumentali, ma bisogna saper leggere i risultati" (VIDEO)

Dopo la serata di Loano, il Finale ha saputo dare continuità a quanto espresso nel triangolare dell'Ellena.

Anche contro l'Arenzano, nell'esordio di Coppa, si è vista buona organizzazione e una predisposizione al sacrificio importante da parte di tutto il giovane gruppo giallorosso.

Ancora bene in difesa Gasco, affiancato da Oumaoro Coulibaly, ottima la prova in mediana di Belvedere, schierato nel pacchetto mediano a due come interno, e segnali positivi anche dall'attacco con l'ennesimo gol di Risso, le giocate di Metalla e la grande duttilità di Gargano, accompagnati dalla corsa di Renda sulla destra.

Mister Ferraro, pur lodando la prova dei suoi, non si lascia però ammaliare dalla vittoria, seppur rotonda, soprattutto con la Cairese all'orizzonte.