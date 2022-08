E' finalmente arrivato il nuovo pulmino del Celle Varazze FBC, il mezzo sarà messo a disposizione di tutta la società dal settore giovanile alla prima squadra e va ad aggiungersi al pulmino già in uso al CVFBC.

"La dirigenza tutta è lieta di poter mettere a disposizione dei propri ragazzi un mezzo nuovo, per gli spostamenti delle partite del sabato e della domenica, per i Camp estivi, per spostamento settimanali ed ogni altra esigenza dei nostri ragazzi!"