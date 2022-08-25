Giudice Sportivo: le sanzioni dopo la prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza, quattro giocatori fermi per almeno un turno

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 21/ 8/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 8/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI I AMMONIZIONE DIFFIDA
SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)
LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RASO MARCO (BORZOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ABATE DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)
PERAZZO ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
PRIMOCERI STEFANO (BAIA ALASSIO CALCIO)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
ALLOCCA FILIPPO (BORZOLI)
BILANZONE FEDERICO (BORZOLI)
DELGADO GAMARRA O.S. (BORZOLI)
RASO MARCO (BORZOLI)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
DELLATOMMASINA LUCA (CADIMARE CALCIO)
ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)
DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)
MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)
SPOZIO MATTEO (CARCARESE)
DOFFO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
GLORIA DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)
SPINELLI GIULIO (GOLFO DIANESE 1923)
BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
SARPA EMANUELE (LITTLE CLUB JAMES)
SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)
SCARSI PASQUALE (MARASSI 1965)
VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)
MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
GHIBAUDO FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)
OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)
TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)
YMERI ARTURO (PRAESE 1945)
BECCIU MATTEO (SAMPIERDARENESE)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
MONTALDO ANDREA (SAN DESIDERIO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
GUGLIELMONE NICOLO (TARROS SARZANESE SRL)
BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
ROVERI NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)
TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)
COMI ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)