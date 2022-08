FC Barcellona: come sta proseguendo il calciomercato della squadra blaugrana?

Quello della squadra spagnola è stato un calciomercato ricco di emozioni e di colpi di scena interessanti. Sono stati, infatti, realizzati acquisti di grande spessore che hanno comportato spese esorbitanti, soprattutto se si pensa alle difficoltà economiche che il club si sta trovando ad affrontare.

Pochi giorni dopo la gloriosa accoglienza dei nuovi acquisti Franck Kessiè, Andreas Christensen, Raphinha, Jules Koundè e dell’attaccante Robert Lewandowski, la Liga spagnola ha di fatto annunciato al presidente Laporta che i nuovi contratti non potranno essere regolarizzati a causa delle difficili e incerte condizioni finanziarie del club. Buffo come la notizia sia arrivata proprio nella giornata in cui Robert Lewandoski ha inaugurato il proprio arrivo nella squadra con il suo primo gol contro i Pumas di Città del Messico.



L’FC Barcellona, a quanto pare, non ha modo di poter rispettare il fair play finanziario e inserire i nuovi acquisti all’interno della rosa che prenderà parte al campionato della Liga, il cui inizio è previsto nei prossimi giorni. Una situazione paradossale, questa, che non permetterebbe ai tifosi della squadra blaugrana di vedere in campo i nuovi giocatori tanto attesi per questo inizio di campionato.Il presidente Laporta ha dichiarato, tuttavia, di essere sereno e ha spiegato che il club ha già in mente una strategia per poter regolarizzare la propria posizione in modo rapido ed efficace.

La leva salva-bilancio del Barcellona

È facile immaginare che verrà preso in considerazione di utilizzare una nuova leva salva-bilancio, con la vendita di una parte dei Barça Studios e con l’alleggerimento del carico fiscale legato ad alcune cessioni come quella dei giocatori Depay e De Jong, i quali sono già stati invitati dall’allenatore Xavi ad abbandonare il club. Gesto, quest’ultimo, che ha destato parecchia indignazione tra i tifosi blaugrana, soprattutto per quanto riguarda De Jong che non sembra assolutamente intenzionato a partire e a cui, purtroppo, sono state avanzate minacce legali da parte dei vertici della squadra.



Per chi non lo sapesse, Barça Studios è una società legata al club che si occupa principalmente della creazione e della vendita di merchandising virtuale e multimediale del Barcellona come NFT, fan token ed eventi speciali a cui assistere nel metaverso.



I biglietti per partecipare a questa tipologia di eventi virtuali sono reperibili sia sul sito ufficiale della squadra, sia su piattaforme online come Hellotickets . Inoltre è stato ceduto il 10% dei diritti televisivi della squadra alla società Sixth Street Partners per i prossimi 25 anni, e per la bellezza di 207,5 milioni di euro. Non ci è dato sapere se la scorciatoia finanziaria adottata dal presidente Laporta darà gli effetti sperati, tutto sommato il club sembra dare realmente poco pensiero alla faccenda, tanto più se si pensa che nelle ultime ore sembra apparire sempre più vicino il concretizzarsi di un nuovo acquisto da 10 milioni di euro, quello cioè del difensore spagnolo Marcos Alonso.

Cosa succederà durante il campionato spagnolo?

I tifosi sono con il fiato sospeso cercando di comprendere quali saranno i futuri sviluppi relativi al club, ai nuovi acquisti realizzati nelle ultime settimane e al campionato spagnolo dietro l’angolo. La difficile situazione finanziaria della squadra non sembra preoccupare i vertici, i quali sembrano avere fiducia negli investimenti realizzati e nei profitti che essi genereranno nel breve periodo. Possiamo sperare anche noi che tutto vada per il meglio e che i nuovi acquisti potranno partecipare al campionato da protagonisti, indossando la maglia rossoblu.

Il serio rischio che la squadra corre è, infatti, quello di non poter tesserare i 5 nuovi calciatori accolti in Spagna e di doverli costringere alla panchina per tutta la durata del campionato. Queste sono soluzioni che potrebbero restituire al club un pò di ossigeno, utile quantomeno per rinviare il problema finanziario al prossimo anno. Si tratta, ad ogni modo, di una enorme caduta di stile per uno dei club più amati e importanti del mondo che getta ancora una volta ombre sulla sua gestione.

Ci si chiede come sia possibile trascinare un buco così evidente all’interno del proprio bilancio e sostenere costi faraonici per gestire un calciomercato brillante, sì, ma che non ci si dovrebbe permettere con troppa tranquillità.