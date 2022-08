Varazze, sport e solidarietà si legano in "Tre Generazioni, un Gioiello"

Il 3 e 4 settembre saranno due giornate all’insegna dello sport e soprattutto della grande solidarietà con gare amatoriali di corsa, golf, vela e bike racchiuse nell'evento "Tre Generazioni, un Gioiello".

La sua finalità è infatti la raccolta di fondi a favore di alcune associazioni del territorio che ogni giorno operano silenziosamente: l'Oratorio Salesiano "Don Bosco", la Società di San Vincenzo De Paoli, la Caritas, la Protezione Civile e tante altre. Inoltre ci sarà l'animazione musicale sabato mattina a Villa Araba e domenica pomeriggio sul molo Marinai d'Italia a cura di Dalida Spunton da Radio Skylab.

La manifestazione è realizzata dalla Gioielleria Salvemini per festeggiare i suoi centovent'anni di attività insieme ad alcune eccellenze varazzine: Lega Navale Italiana, Varazze MTB, Atletica Varazze, Attila Experience, Bagni Grand Hotel, Gelateria I Giardini di Marzo, Calcagno Paolo società agricola srl, La Tana degli Orsi, Golf Club Sant'Anna.

"Iscriversi è un’ottima idea per chi ama lo sport ma soprattutto il prossimo - dice la titolare della gioielleria Simona Salvemini - Vi ringraziamo di cuore e vi consideriamo già vincitori nel momento in cui donate a chi ha bisogno, divertendovi e praticando gli sport che amate".

La quota di partecipazione ad ogni singola disciplina sarà interamente devoluta in beneficienza. Per informazioni è possibile contattare la gioielleria al numero di telefono 019930679 o Mauro al 3356242177, scrivere via e-mail a salveminigioielleria@gmail.com oppure visitare il sito web tregenerazioniungioiello.sisisoftware.net.