Orgoglio Park Tennis Genova per i 3 gialloblu convocati in Davis. Ceppellini: "Tiferemo per loro"

Simone Bolelli, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Tre "colonne" della squadra di A1 del Park Tennis Genova affronteranno, dal 13 al 18 settembre, la fase a gironi della Davis Cup che si giocherà sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Per Simone, Fabio e Lorenzo, insieme a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'opportunità di difendere i colori azzurri nelle sfide che li opporranno il 14 settembre alla Croazia, il 16 settembre all'Argentina e il 18 settembre alla Svezia dopo la chiamata ricevuta dal capitano Filippo Volandri. Le prime due squadre classificate accederanno alla fase finale ad eliminazione diretta che si svolgerà a Malaga (Spagna) dal 21 al 27 novembre prossimi



"Siamo davvero fieri per questa tripla convocazione gialloblù", sorride Federico Ceppellini, presidente del Park Tennis Genova. "Simone, Fabio e Lorenzo hanno dimostrato in molteplici occasioni il loro attaccamento al nostro Circolo: quando gli impegni internazionali glielo hanno consentito, hanno raggiunto i loro compagni, a cui sono molto legati, e sono scesi in campo per difendere i nostri colori nelle partite di serie A1. Sono sempre vicini al Park, giocano con il cuore e in questi anni si sono meritati il sostegno di tutti i nostri soci. Anche quando sono impegnati all'estero rimangono in contatto con il Capitano Sanna e tutti noi. Tifano per il Park e noi, in occasione della prossima Davis Cup, tiferemo per loro con l'orgoglio di sapere che sotto l'azzurro ci sarà anche un po' di gialloblu".