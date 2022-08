Calcio, Coppa Italia di Serie D. Anche la Sanremese è pronta all'esordio, i convocati di mister Giannini per il match con il Bra

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura al Comunale in vista della gara di domani pomeriggio, 28 agosto, a Bra. Il match, valido per il primo turno di Coppa Italia di serie D, si disputerà alle 16 allo stadio Attilio Bravi.



Al termine della seduta, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 21 i biancoazzurri disponibili. Assenti lo squalificato Gagliardi e Marchisone che in questi giorni si è allenato a parte per via della lussazione alla spalla sinistra riportata contro l’Acqui. Non convocati Biffi e Urgnani.



Portieri: Tartaro (2004), Ferro (2005), Bohli (2005).



Difensori: Mauro (2003), Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Aita (2002), Ricossa (2001), Fischer (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Valagussa, Owusu (2004), Rizzo, Giuffrida (2002), Maugeri (2003).



Attaccanti: Camilli, Del Barba (2003), Aperi, Pellicanó (2002), Scalzi.



La gara tra Bra e Sanremese sarà diretta dal signor Saverio Esposito della sezione di Ercolano. I collaboratori di linea saranno Giovanni Ruocco di Brescia e Andrea Mapelli di Treviglio.