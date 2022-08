Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza. Quattro giocatori fermi per una turno, anche Giglio e Campelli

GARE COPPA ITALIA

GARE DEL 24/ 8/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI I

AMMONIZIONE

DIFFIDA

GENTILE ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GAGLIARDI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CIPRIANI MIRKO (BUSALLA CALCIO)

CANTONI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)

MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)

POLI ALESSIO (CANALETTO SEPOR)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BONGIORNI FEDERICO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

COSENTINO EMANUELE (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

PADI THOMAS (RIVASAMBA H.C.A.)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA) MICELI ARMANDO (TAGGIA)