Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza. Quattro giocatori fermi per una turno, anche Giglio e Campelli

GARE COPPA ITALIA
GARE DEL 24/ 8/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MASSAGGIATORI I
AMMONIZIONE
DIFFIDA
GENTILE ANDREA (TAGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GAGLIARDI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CIPRIANI MIRKO (BUSALLA CALCIO)
CANTONI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)
MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)
POLI ALESSIO (CANALETTO SEPOR)
RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
BONGIORNI FEDERICO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
COSENTINO EMANUELE (FINALE)
RENDA LEONARDO (FINALE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)
RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)
BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)
PADI THOMAS (RIVASAMBA H.C.A.)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA) MICELI ARMANDO (TAGGIA)