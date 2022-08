Calcio. Coppa Italia di Eccellenza già ai primi verdetti: nel savonese spiccano Albenga-Taggia e Cairese-Finale

E' solo fine agosto, ma il calendario del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza regalerà già in serata la griglia definitiva delle squadre che accederanno alla seconda fase in programma tra ottobre e dicembre.

Nel girone A riflettori puntati su Albenga-Taggia: alla squadra di Buttu servirà superare i giallorossi (tagliati fuori dal discorso qualificazione) con due reti di scarto per scavalcare l'Imperia (oggi a riposo) al momento in testa con 4 punti, mentre la classifica del gruppo B (con l'Arenzano già eliminato), verrà decisa dallo scontro diretto tra Cairese e Finale, in cui la squadra di Alessi sarà costretta a vincere per accedere al turno successivo.

Fischio d'inizio di tutte le sfide alle ore 18.00, quando prenderanno il via anche le seguenti gare:

Voltrese - Sestrese (Girone C)

Campomorone - Busalla (Girone D)

Rapallo - Lavagnese (Girone E)

Rivasamba - Forza e Coraggio (Girone F)