Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. D'Ercole conserva, Sina realizza: il Taggia vince al Riva ed elimina l'Albenga

ALBENGA - TAGGIA 0-1 (84' Sina)

48' FINISCE QUA, IL TAGGIA VINCE AL RIVA. E' L'IMPERIA A QUALIFICARSI PER IL SECONDO TURNO

45' saranno tre i minuti di recupero

42' Albenga sfortunata ma D'Ercole ancora sontuoso a deviare sulla traversa un calcio di punizione dal limite

41' all'Albenga servono due reti in cinque minuti per concorrere almeno per il sorteggio

40' Sina lascia il campo, al suo posto Salmso. Qualità e sacrificio per il man of the match

39' Esce Beluffi, entra Insolito

39' E IL TAGGIA TROVA ALLA FINE IL VANTAGGIO! SINA, QUESTA VOLTA MITU PUO' SOLO TOCCARE

38' ottimo sinistro al volo di Anselmo, D'Ercole è bravissimo a recuperare la posizione e a deviare oltre al palo

35' ancora Taggia in ripartenza, questa volta è Gallo a sprecare davanti a Mitu

34' Elkamli per Castaldo, ancora un cambio per Siciliano

30' si stanno aprendo tanti spazi per il Taggia, l'Albenga giustamente rischia il tutto per tutto. Demme calcia debole su Mitu

30' annullato il gol di Travella, chiama l'offside Colella

28' tiro di Grandoni dal limite, D'Ercole controlla la sfera scivolare sul fondo

27' l'allungo di Demme, Mitu e il palo salvano la porta bianconera

25' Entra Garibbo al posto di Barisone,

20' Gallo per Orengo, rinforza gli ormeggi Siciliano

18' è il momento di De Sousa, esce Sogno. Opaca la prova dell'attaccante, apparso affaticato

17' esce Rotolo, entra Miceli, primo cambio per Siciliano

14' il Taggia ora fa davvero fatica a ripartire, ammonito anche Alberti

12' Sogno tira la maglia a Demme. Fallo inevitabile. Sottotono la prova della punta bianconera

10' Albenga con il 3-4-3, D'Arcangelo e Gibilaro affiancano De Benedetti nel pacchetto centrale. Sogno, Beluffi e Thomas Graziani i tre attaccanti. Dagnino in mezzo con Grandoni, Anselmo e Barisone i due laterali di centrocampi.

10' linfa Anselmo per l'Albenga, esce Favara.

7' doppia occasione clamorosa per l'Albenga. D'Ercole si esalta nuovamente, Beluffi poi spreca dal limite dell'area piccola un colpo di testa solo da depositare in rete.

6' giallo per Cortese

6' Martelli a giro, alto sopra la trasversale.

5' azione insistita di Travella, il numero sette non trova la coordinazione corretta per calciare verso Mitu.

2' spettacolo pirotecnico incredibile dei tifosi dell'Albenga, fumogeni e fuochi d'artificio al Riva.

1' si riparte, appare imminente nell'Albenga l'ingresso di De Sousa.

SECONDO TEMPO

47' SI TORNA NEGLI SPOGLIATOI, 0-0 ALL'INTERVALLO

47' SBAGLIA ANCHE DE BENEDETTI! D'ERCOLE MAGISTRALE AD ALLUNGARSI SULLA DESTRA! DUE RIGORI PARATI IN TRE MINUTI PER L'ESTREMO DIFENSORE GIALLOROSSO

47' ANCORA UN RIGORE, QUESTA VOLTA E' BELUFFI AD ESSERE ATTERRATO POCO OLTRE IL LIMITE DELL'AREA

45' saranno due i minuti di recupero

45' Martelli duro su Grandoni, scatta il giallo anche per il centrocampista. Si alza il livello i tensione in campo

44' LA PARATA DI D'ERCOLE! TIRO CENTRALE DELL'ATTACCANTE, D'ERCOLE VA SULLA SUA SINISTRA MA RIESCE A RESPINGERE CON LA CAVIGLIA!

43' RIGORE PER L'ALBENGA, ATTERRATO SOGNO IN AREA, ROMEO INDICA IL DISCHETTO

38' non ce la fa Gabriel Graziani, al suo posto D'Arcangelo

35' destraccio di Travella dai 25 metri. Ritmi buoni, pochissimi contenuti tecnici

29' azione nello stretto Grandoni - Dagnino - Sogno. Poco rapido l'attaccante nell'andare alla conclusione, alla fine il "puntone" non trova forza

24' giallo per Demme

20' L'Albenga sembra più imballata rispetto agli ospiti, qualche problema anche nei tempi d'uscita e pressione

19' Alberti di mestiere su Barisone, timide le proteste ingaune sul contatto in area

18' Thomas Graziani ha spazio per aprire il mancino, sinistro strozzato dai 20 metri, palla sul fondo

15' Gabriel Graziani a terra, mani sul volto per il centrocampista bianconero. In campo lo staff medico. Il talento bianconero zoppica ma dovrebbe rientrare

13' situazione curiosa in una ripartenza del Taggia. I due giocatori più alti erano i due quinti, Demme e Grandi. Proprio Demme è andato al cross, senza però trovare l'aria riempita dai propri compagni d'attacco.

9' Sventagliata sontuosa di Sogno per l'inserimento di Beluffi, i tempi sono giusti, non lo stop a pochi passi da D'Ercole

6' 3-5-2 per Siciliano con Sina ad orbitare attorno a Orengo sul fronte offensivo

5' proprio Favara è il primo ammonito

4' Buttu conferma il 4-4-2 di Imperia, la novità è Favara al posto dello squalificato Scarrone.

2' Sogno fermato in posizione irregolare, Colella sicuro della propria chiamata

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Radu, Barisone, Gibilaro, Grandoni, Favara, De Benedetti, Dagnino, G. Graziani, T. Graziani, Sogno, Beluffi.

A disposizione: Scalvini, D'Arcagnelo, Basso, Pulerà, Farrauto, Insolito, Garibbo, Anselmo, De Sousa.

Allenatore: Buttu

TAGGIA: D'Ercole, Cortese, Grandi, Rotolo, Castaldo, Alberti, Travella, Martelli, Orengo, Sina, Demme.

A disposizione:Fracchia, Malfatto, Gallo, Sadki, Miceli, Salhi, Salmaso, Elkamli.

Allenatore: Siciliano

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Colella di Imperia e Rushanaj di Genova