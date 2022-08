Pallapugno: nel week end Bormida ha ospitato le finali di Coppa Italia, ecco tutte le formazioni vincitrici

Lo sferisterio di Bormida, in provincia di Savona, ha ospitato le tre giornate delle finali di Coppa Italia, con nove partite che si sono giocate da venerdì 26 a domenica 28 agosto. A sostegno della Fipap, che ha promosso la manifestazione in collaborazione con la società Bormidese, anche quest’anno c'erano la Fondazione Crc (che ha supportato gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba, Egea e Siscom.

In Serie A, vittoria per 11-3 del Nocciole Marchisio di Massimo Vacchetto con l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto, mentre la Tealdo Scotta Alta Langa di Fabio Gatti si aggiudica la Coppa Italia di Serie B in una finale intensa, durata poco più di quattro ore e chiusa con la vittoria per 11-10 con la Speb di Davide Barroero. In Serie C1 è il Gottasecca di Omar Balocco a fare festa a scapito del Bubbio di Alessio Ferro, sconfitto 11-3. Anche il match di Serie C2 è stato vinto dal Gottasecca di Samuele Scarzello al termine di una finale con la Merlese di Pietro Bovetti durata più di quattro ore e chiusa con il risultato di 11-10.

La prima Coppa Italia Femminile va all’Amici del Castello: la quadretta di Rebecca Klippl supera 9-0 la San Leonardo di Nathalia Di Curzio, mentre per la categoria Under 21, vittoria per 9-2 della Pro Paschese B di Cristian Tafani con il Canalese di Giorgio Battaglino. L’Araldica Castagnole Lanze di Giovanni Cerruti si prende la coccarda tricolore della categoria Allievi, battendo 8-7 il Monastero Dronero di Christian Salvagno, mentre il Gottasecca di Alex Manfredi supera 7-3 la Bormidese di Leonardo Parodi, conquistando il trofeo tra gli Esordienti. Infine, tra i Pulcini, vittoria del San Biagio di Patrik Calandri: 7-2 contro la Subalcuneo di Aleksandr Selvini.



SERIE A - Finale

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 11-3

SERIE B - Finale

Tealdo Scotta Alta Langa-Speb 11-10

SERIE C1 - Finale

Gottasecca-Bubbio 11-3

SERIE C2 - Finale

Merlese-Gottasecca 10-11

FEMMINILE - Finale

Amici del Castello-San Leonardo 9-0

UNDER 21 - Finale

Pro Paschese B-Canalese 9-2

ALLIEVI - Finale

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero 8-7

ESORDIENTI - Finale

Gottasecca-Bormidese 7-3

PULCINI - Finale

Subalcuneo-San Biagio 2-7



