Calcio, Ceriale. I biancoblu amareggiati per alcune scelte arbitrali. Sansalone: "E' stata comunque una grande partita" (VIDEO)

Il Ceriale non fa drammi, com'è giusto che sia, per la doppia sconfitta in Coppa Italia, ma la società biancoblu ha comunque voluto pubblicare una serie di filmati inerenti ad alcuni episodi arbitrali accaduti ieri sera durante la partita persa 1-0 con il Soccer Borghetto al "Merlo".

"Il rigore su Rocca ci può tranquillamente stare - ha dichiarato il ds Sansalone - così come il secondo gol realizzato dallo stesso attaccante è stato annullato ingiustamente per posizione di fuorigioco.

Detto questo è giusto fare i complimenti a entrambe le squadre per la partita che hanno disputato, di rara intensità visto il periodo di preparazione. Pur essendo stata una gara di Coppa seguirla è stato davvero piacevole".