Calcio, Vado. Tarabotto raffredda le voci su D'Iglio: "Non si possono commentare cose non reali. Il nostro primo pensiero va ai giocatori che abbiamo in rosa"

Un sottile filo rosso ha congiunto il Vado e Giuseppe D'Iglio nell'arco di tutta l'estate.

L'interesse della società del presidente Tarabotto per il regista ex Chieri è sempre stato risaputo, ma l'attesa di una chiamata dalla Serie C, dopo le recenti esperienze con Siena, Piacenza e Mantova, aveva di fatto congelato la possibile trattativa con il forte centrocampista classe 1992.

Qualcosa sembra essersi mosso nel corso delle ultime ore, seppur una trattativa di fatto debba essere ancora aperta.

Il regista, allenato da Didu l'anno scorso, pare aver aperto alle società di Serie D e il Vado potrebbe rifarsi sotto.

Una cosa è certa: l'eventuale trattativa è ancora tutta da costruire.

"Il nostro primo pensiero - spiega il ds Luca Tarabotto - è focalizzato sui giocatori che siamo felici di avere con noi al Vado e che hanno tutta la nostra fiducia.

Insieme al mister e allo staff siamo contenti del nostro lavoro, consapevoli di dover ancora mettere a fuoco alcune situazioni di campo.

Ora come ora sono distante da tutte quelle voci che stanno circolando e penso sia inutile parlare di situazioni ad ora non reali.

Posso però dire che stiamo lavorando per un portiere e a breve dovremmo avere novità al riguardo.

Ci tento a ribadire che il nostro primo pensiero resta lo spogliatoio, siamo contenti della partita disputata ieri da parte di ogni reparto, indipendentemente dal risultato. Tutti i ragazzi, e lo sottolineo con forza, hanno la stima e il supporto del tecnico e della società".