Calciomercato, Savona. Ha firmato Lanzarotti, sul taccuino anche Balbi e Quaranta

Erano prevista per inizio settimana novità importanti per il Savona ed effettivamente le prime notizie stanno iniziando a filtrare.

L'ufficialità di giornata riguarda Andrea Lanzarotti, esterno offensivo figlio d'arte classe 2002, mentre altri rumor stanno circolando sotto la Torretta dal termine della settimana scorsa.

Per la difesa i tam tam portano all'identikit di Mattia Balbi, colonna del Legino nelle passate stagioni, mentre per il ruolo di vice Porta il candidato numero uno sembra essere Stefano Quaranta, ex portiere della Priamar.

Le trattative sono in corso d'opera e potrebbero assumere concretezza nelle prossime ore.