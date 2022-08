Beach Sprint, Liguria protagonista: Alice Ramella e Federico Garibaldi selezionati per i Mondiali in Galles

La Liguria remiera continua a esser protagonista su tutti i campi di regata nazionali. Grande soddisfazione per i risultati maturati nell’ultimo week end a Barletta in occasione dei Tricolori di Beach Sprint. Intanto la Canottieri Santo Stefano al Mare, alla luce delle tre prove selettive vinte stamattina, potrà vantare due equipaggi al Campionato del Mondo di Beach Sprint in programma a Saundersfoot (Galles-Gran Bretagna) dal 14 al 16 ottobre 2022. Alice Ramella, già campionessa mondiale Under 23 nel 4 di coppia leggero e seguita dal papà coach Andrea Ramella, si qualifica infatti sia nel singolo sia nel doppio misto insieme al cugino Federico Garibaldi.

Gioia nel week end anche per il Rowing Club Genovese, campione d’Italia nel doppio misto con Sebastiano Panteca e Annalisa Cozzarini, seguiti da Giulio Basso presente a Barletta anche tecnico delle prove selettive della Nazionale. Panteca e Cozzarini ieri hanno superato nella finale tricolore proprio la coppia Garibaldi-Ramella.