Successo a Vado Ligure per il 4° Meeting Provinciale delle Scuole Vela. Sabato e domenica il Meeting Zonale ad Albisola

Dopo i Meeting Provinciali di Genova Porto Antico (USQ Quarto), Noli (LNI Noli) e San Bartolomeo (CN San Bartolomeo), si è svolto sabato 27 agosto a Vado Ligure il 4° ed ultimo Meeting Provinciale delle Scuole Vela.

Gli allievi provenienti dalle scuole vela di Vado, Spotorno, Noli e Varazze si sono dati appuntamento per partecipare a questo evento organizzato dal Centro Nautico Vadese in collaborazione con il Comitato I-Zona.

Una bella festa per questi ragazzi che muovono i primi passi nel mondo della vela che hanno così potuto conoscere nuovi amici e confrontarsi con nuove discipline veliche. Gli Istruttori del Centro Nautico Vadese e gli Aspiranti Istruttori coordinati da Greta Capelli, formatore zonale, si sono prodigati per organizzare al meglio la giornata che si è conclusa in bellezza con la consegna di un attestato di partecipazione.

La stagione estiva delle Scuole di Vela si concluderà, quindi, con l’evento finale: il Meeting Zonale che si terrà il 3 e 4 settembre ad Albisola, organizzato dalla LNI Albisola e dal Mirage Windsurfing Club che vedrà la partecipazione di numerosi allievi provenienti dalle Scuole di vela della I-Zona.